Beydağ Belediyesi Baraj Önü Sera Projesi İçin Tapuyu Aldı - Son Dakika

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın seçim beyannamesinde yer alan ve uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğünü belirttiği, Beydağ Baraj gövdesi önündeki DSİ adına kayıtlı olan yaklaşık 40 bin m2 alanın Belediyeye devrini bugün gerçekleştirdi.

Başkan Yılmazlar, "Söz konusu alanda yapacak olduğumuz Botanik Bahçesi'nin yapım işlemleri kısa sürede başlanarak hem ilçemizin hem de tüm bölgenin ağaç, çiçek ve çalı grubu bitkileri Belediyemizce yetiştirilecektir.

Ayrıca bu alan içerisinde küçük bir sera kurarak Belediyemiz iştiraklerinin ihtiyacı olan sebze ve meyveleri bu serada üreterek karşılayacağız.

Uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız bu proje Beydağ halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."dedi.

Beydağ Belediyesi yeşil alan ve parklarda kullanılan mevsimlik çiçek, çalı ve ağaç grubu bitkileri da dışardan satın almak yerine bu alan içerisinde kuracağı serada yetiştirecek.

Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Kentimizin çeşitli bölgelerinde kullanacağımız bitkileri şimdiye dek hep dışarıdan aldık; ancak bu arazide kuracağımız mini bir serada kendi bitkilerimizi kendimiz üreteceğiz; ayrıca bu alanda ilçemiz halkına istihdam da sağlamış olacağız." dedi.

İlçenin farklı noktalarında kullanılacak olan bitkileri dışarıdan almak yerine bitkilerin üretimi yapacaklarını kaydeden Başkan Yılmazlar, "Dışarıdan daha pahalıya bitki almak yerine bitki üretme projesi oluşturma yoluna gittik. Kullanacağımız bitkilerimizi dışarıdaki fiyatın yaklaşık 3'te biri fiyatına kendimiz üreteceğiz. Böylece bütçemizi daha verimli şekilde kullanacağız. Seramızda mevsimlik çiçek, çalı grubu ve ağaç grubu üretimi yapmayı hedefliyoruz. Yerel ve ulusal kalkınmanın temelinde üretim vardır. Biz de özellikle pandemi sürecinde bölge üreticimizin yanında olmak için pek çok proje geliştirerek üretim yapacağız. Bu kapsamda çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Belediye tarafından yetiştirilecek bitkiler, park ve bahçelerde kullanılacağı gibi meyve ve sebzeler de belediyenin iştiraklerinde halkın hizmetine sunulacak.