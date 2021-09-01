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Beydağ Belediyesi, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unu çeşitli etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika

Beydağ Belediyesi, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unu çeşitli etkinliklerle kutlayacak

01.09.2021 11:27
Beydağ Belediyesi, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unu çeşitli etkinliklerle kutlayacak, System.String[]

Türkiye'nin sevilen sanatçıları,Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarına renk katmak üzere Beydağ'a geliyor.

Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Şenlikleri ile 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali kapsamındahem ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak hem de birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle müzik şöleni yaşanacak.

2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda gerçekleşecek olan konser halka açık olacak. Pandemi kurallarına uygun olarak ücretsiz gerçekleşecek konsere tüm vatandaşlar davetlidir.

Kutlama Töreni Atatürk Anıtı'nda

Etkinlikler, 2 Eylül Perşembe günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saat 10.00'da Kortej yürüyüşü düzenlenecek. Ardından Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ile Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar halkın, askeri ve sivil erkanın kurtuluş gününü kutlayacak.

Beydağlı üreticilerin katıldığı incir yarışması düzenlenerek Beydağ'ın en kaliteli ve lezzetli inciri seçilecek. Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileriyle devam edecek etkinlik akşam 21.00'de Ece Mumay'ın konseri ile taçlanacak.

2 Eylül'de Ece Mumay Beydağ'da

Ece Mumay, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Şenlikleri ile 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali'nde sahne alacak. Ece Mumay'ın konseri öncesi Beydağ'ın genç sesleri Çağatay Altınmakas, Raziye Bilgin ve Koray Okur sahnede olacak. Ardından Yılmaz Demirtaş sahne alacak. Konser, 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Beydağ Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Şenlikleri ile 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali Coşkuyla Kutlayacak

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar "2 Eylül Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unun 99.yılı, gündüz düzenlenecek olan resmi programla kutlanmaya başlayacak. Bu güzel ilçeyi bizlere armağan eden atalarımız düzenlenecek programlarda rahmetle, minnetle bir kez daha anacağız. Kutlama programı akşam yapılacak konserle devam edecek.Kurtuluş coşkusu bu sene Ece Mumay ile taçlandırılacak. Türkiye'nin sevilen seslerinden Ece Mumay, birbirinden güzel şarkılarını, Beydağ'ın kurtuluş günü için seslendirecek.

Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unun 99. Yılı dolayısıyla gerçekleşecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Feridun Yılmazlar; "Tüm yurtta olduğu gibi Beydağ'ımızda da verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesi sonrasında tam 99.yıl önce ilçemiz düşman işgalinden kurtularak, vatan topraklarına katıldı. Bugünü çeşitli etkinliklerle kutluyor, şehrimizin savunması sırasında şehit olan atalarımızı rahmetle anıyoruz. Gündüz gerçekleştirilen resmi tören ve anma programlar sonrası akşam da kurtuluş coşkusunu düzenlenen konserlerle yaşıyoruz. Bu yılBeydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Şenlikleri ile 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivalimünasebetiyle bu coşkuyu daha fazla yaşayalım ve yaşatalım istedik. Türkiye'nin ve Beydağ'ımızın sevilen seslerini Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Şenlikleri ile 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivalietkinliğimizde bir araya getirdik. Yılmaz Demirtaş'tan Ece Mumay'a kıymetli sanatçılarımız Beydağ'da güzel anlar yaşatacak.

Tüm vatandaşlarımızı ilçemizin en önemli tarihi günlerinden olan 2 Eylül'ü coşkuyla kutlamaya bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesile ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşu için canlarını, kanlarını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Feridun Yılmazlar, Türkiye, Konser, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beydağ Belediyesi, Beydağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş'unu çeşitli etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika


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