Beydağ Belediyesi İzmir'deki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Beydağ Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yaptığı yazılı açıklamada depremden hasar gören yerlerdeki yaraların sarılmasına destek olmak için düzenledikleri kampanyaya vatandaşların destek verdiğini kaydetti.

Duyarlı Beydağlılar'ın ellerinde ne varsa belediyeye getirdiğini belirten Yılmazlar, "Elektrikli ısıtıcı, battaniye, şişe su, çocuk bezi ve temel gıda ürünü gibi en çok ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini belediyemize getiriyorlar. Biz de paketleyip Bayraklı ve Seferihisar'daki hemşerilerimize ulaştıracağız. Dün deprem alanına giden ilk aracımızdan sonra bugün de sabah saatlerinde ikinci aracımız yine yüreği kocaman Beydağlılar'ın desteğiyle doldu. İkinci aracımız da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için yola çıktı. Bizler de daima onların yanındayız."