Son Dakika Haberleri: Beydağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Beydağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

2 dakika önce

İZMİR'in Beydağ ilçesinde yapılan yol denetimlerinde 1'i el yapımı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Beydağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Beydağ ilçesinde yapılan yol denetimlerinde 1'i el yapımı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 02.30 sıralarında, Mutaflar Mahallesi'nde şüphe üzerine Ö.Ç. yönetimindeki 35 ZTV 40 plakalı bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde el yapımı bir ruhsatsız tabanca ve 25 mermi ele geçirildi. Ekipler yine aynı bölgede kontrol noktasına yaklaşan 35 AG 447 plakalı motosiklet sürücüsü A.B.'nin yola bir cisim attığını fark etti. A.B.'nin kullandığı motosiklet durduruldu. Araziye atılan cismin ruhsatsız tabanca olduğu anlaşıldı. A.B.'nin üst aramasında ise 7 mermi bulundu. 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan Ö.Ç. ve A.B., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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