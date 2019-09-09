Son Dakika Haberleri: Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi
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Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

İZMİR'in Beydağ ilçesinde bir eve yapılan baskında, 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
İZMİR'in Beydağ ilçesinde bir eve yapılan baskında, 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde yaşayan N.Ç.'nin (53) evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Geçen cuma günü eve baskın yapan jandarma, 5 kilogram kubar esrar ile bahçede dikili 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. N.Ç. gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., denetimli serbestlikle bırakıldı.


Eğridere, Jandarma, Beydağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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