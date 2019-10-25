Son Dakika Haberleri: Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon

Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon

31 dakika önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.

Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Karakulak (45) Eğridere Mahallesinde, "kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Kavlık (36) da Kurudere mahallesinde yakalandı.

Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te kafedeki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı
Uyuşturucu kuryesi olarak kullanılan kedi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:30:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]