Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon

İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Karakulak (45) Eğridere Mahallesinde, "kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Kavlık (36) da Kurudere mahallesinde yakalandı.

Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.