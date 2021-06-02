Beydağ'da doğal gaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçede doğal gaz çalışmalarının başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmazlar, yaptığı yazılı açıklamada ilk etap olarak Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerini kapsayacak olan çalışmalar için Kavakyolu Sokakta ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Doğal gazın ilçenin değerini artıracağını, ilçe sakinlerine kolaylık getireceğini ifade eden Yılmazlar, "Çalışmaların ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, en kısa sürede kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Çalışmaları yapan İzmir Doğalgaz'a ve yetkili firmalara çok teşekkür eder çalışanlarına da kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.