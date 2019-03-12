Son Dakika Haberleri: Beydağ'da Dolandırıcılık İddiası

Beydağ'da Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde sahte parayla zeytinyağı satın aldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Beydağ'da Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
İzmir'in Beydağ ilçesinde sahte parayla zeytinyağı satın aldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ ile Nazilli ilçeleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 ton 350 kilogram zeytinyağı bulundu. Zeytinyağının nereden alındığı konusunda çalışma yapan jandarma, Beydağ'ın Halıköy ve Yağcılar Mahallerinden sahte parayla yağ alındığını tespit etti.

Kamyonetteki D.A, O.Y. ve M.D. "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinyağlar ise sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:22 Kaynak: AA

İzmir, Zeytinyağı, Beydağ, Güncel
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