Beydağ'da Dolandırıcılık İddiası
1 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde sahte parayla zeytinyağı satın aldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İzmir
'in Beydağ
ilçesinde sahte parayla zeytinyağı satın aldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beydağ ile Nazilli
ilçeleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 ton 350 kilogram zeytinyağı bulundu. Zeytinyağının nereden alındığı konusunda çalışma yapan jandarma, Beydağ'ın Halıköy
ve Yağcılar
Mahallerinden sahte parayla yağ alındığını tespit etti.
Kamyonetteki D.A, O.Y. ve M.D. "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zeytinyağlar ise sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:22 Kaynak: AA
Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum