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Beydağ'da Fener Alayı yürüyüşü

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam Fener Alayı Yürüyüşü ile devam etti.

Beydağ'da Fener Alayı yürüyüşü, System.String[]

Çocuğundan yaşlısına tüm Beydağ halkı el ele, kol kola ellerinde meşaleler ve dillerinde İzmir marşları ile sokakları inletti.Beydağ Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Meclis Üyeleri ve bir çok bürokratın katıldığı Fener Alayı birlik ve beraberlik içinde gerçekleşti.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun YILMAZLAR "Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururlakutluyoruz. Bundan 96. Yıl önce atalarımız, milletimizin yücelmesi ve ülkemizin bekası için herfikir ve düşünceyi geliştiren, ilmi ilerlemeyi sağlayan, ortak akıl ve cesaretin kıvılcımıyla varlık bulan zenginliklerimiz etrafındatasarladığımız aydınlık günler ve imar ettiğimiz güzel topraklarımızda bizleri buluşturan cumhuriyet güneşini bizlere armağan ettiler. Bu vesileyle Cumhuriyeti bize armağan tüm kahramanlarımızı büyük minnettarlık duygularıyla yâd ediyor, Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle bu önemli günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıkları ve mücadeleleriyle milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." Dedi. Başkanın konuşmasından sonra Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Şiirlerin okunmasıyla devam eden Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları büyük bir coşkuyla devam etti.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:14 Kaynak: Bültenler
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