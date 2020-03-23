Beydağ'da hayvanlar için mama bırakıldı - Son Dakika
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Beydağ'da hayvanlar için mama bırakıldı

6 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde, bir yandan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürerken diğer yandan da hayvanlar için mama bırakıldı.

Beydağ'da hayvanlar için mama bırakıldı, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde, bir yandan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürerken diğer yandan da hayvanlar için mama bırakıldı.

Beydağ Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan besleme odaklarına mama bıraktı.

Belediye başkanı Feridun Yılmazlar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sokaktaki dostlara mama desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Yılmazlar, "Can dostlarımız için onların sağlıkları ve beslenmeleri ile sürekli lgileniyoruz. Her gün kentimizin çeşitli yerlerinde bulunan besleme noktalarına mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu zor günlerde sokakta ki dostlarını unutmamalarını istiyoruz." dedi.

Beydağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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