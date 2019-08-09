Beydağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah baskını
1 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök hint keneviri ve üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
'in Beydağ
ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök hint keneviri ve üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Beydağ İlçe Jandarma
Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Yağcılar
Mahallesi'nde operasyon yaptı. Operasyonda M.D.(50) ve O.T. (56) adlı şüphelilerin bahçesinde 33 kök hint keneviri bulundu. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme sonrası sürdürülen operasyonda iki şüphelinin evinde ve müştemilatında aramalar yapıldı.
O.T. adlı şüphelinin evinde iki adeta ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 44 adet fişek ele geçirildi. M.D.'nin evindeki aramalarda da 750 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Diyanet'ten kurbanlık hisse uyarısı: Dinen uygun değil Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi