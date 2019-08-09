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Beydağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah baskını

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök hint keneviri ve üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Beydağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah baskını, System.String[]
İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök hint keneviri ve üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Yağcılar Mahallesi'nde operasyon yaptı. Operasyonda M.D.(50) ve O.T. (56) adlı şüphelilerin bahçesinde 33 kök hint keneviri bulundu. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme sonrası sürdürülen operasyonda iki şüphelinin evinde ve müştemilatında aramalar yapıldı.

O.T. adlı şüphelinin evinde iki adeta ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 44 adet fişek ele geçirildi. M.D.'nin evindeki aramalarda da 750 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
Jandarma, Beydağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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