Son Dakika Haberleri: Beydağ'da kestane festivali - İZMİR
Son Dakika Güncel Beydağ'da kestane festivali - İZMİR

Beydağ'da kestane festivali - İZMİR

1 saat önce

Beydağ ilçesinde kestane festivali gerçekleştirildi.

Beydağ ilçesinde kestane festivali gerçekleştirildi.

Çomaklar Mahallesi köy meydanında düzenlenen program kapsamında meydanda stantlar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, kestane ağaçlarının dağ köylerinin en değerli ekonomik varlıkları olduğunu dile getirdi.

Soyer, festivalin düzenlenmesini çok değerli bulduğunu da dile getirdi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçede üretilen kestanelerin yurt dışına da gönderildiğini söyledi.

En iyi kestane üreticisi yarışmasında Savaş Sarıkulak birinci oldu.

Festivalde konuklara keşkek, saç pidesi, haşlama kestane ve fırında kestane gibi ikramlarda bulunuldu.

Beydağ'da kestane festivali - İZMİR

Tunç Soyer, Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:51 Kaynak: AA
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