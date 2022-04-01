Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı

01.04.2022 16:56

Son dakika haberler... İzmir'in Beydağ ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.

Erikler Mahallesi Avlardüzü mevkisindeki şahıs arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kestane ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Erikli Mahalle Muhtarı Ali Erbaş, sarp arazide çıkan yangına müdahale eden ekiplere teşekkür ettiklerini söyledi.

Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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