İzmir'in Beydağ ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.
Erikler Mahallesi Avlardüzü mevkisindeki şahıs arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kestane ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Erikli Mahalle Muhtarı Ali Erbaş, sarp arazide çıkan yangına müdahale eden ekiplere teşekkür ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika