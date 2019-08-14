Son Dakika Haberleri: Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı"
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Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı"

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde 609 yıldır yaşatılan "Kızlar Genceri Bayramı", köy halkı ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 609 yıldır yaşatılan "Kızlar Genceri Bayramı", köy halkı ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.
Beyköy Mahallesi muhtarı Mehmet Emin Semerci, bayramın 609 yıldır aynı yerde kutlandığını belirtti.
Semerci, "Çınar ağacımız var. 800-900 yılık olduğu tahmin ediliyor. Tarihi bayramın özelliği kızlar ve erkekler geliyor burada bir birlerini görme şansları oluyor. Eskiden teknoloji olmadığı için bu yöntemlerle tanışmaya vesile oluyordu." diye konuştu.
Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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