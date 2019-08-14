Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı"

İzmir'in Beydağ ilçesinde 609 yıldır yaşatılan "Kızlar Genceri Bayramı", köy halkı ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 609 yıldır yaşatılan "Kızlar Genceri Bayramı", köy halkı ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.

Beyköy Mahallesi muhtarı Mehmet Emin Semerci, bayramın 609 yıldır aynı yerde kutlandığını belirtti.

Semerci, "Çınar ağacımız var. 800-900 yılık olduğu tahmin ediliyor. Tarihi bayramın özelliği kızlar ve erkekler geliyor burada bir birlerini görme şansları oluyor. Eskiden teknoloji olmadığı için bu yöntemlerle tanışmaya vesile oluyordu." diye konuştu.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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