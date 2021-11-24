Beydağ'da Öğretmenler Gününde Emekli Öğretmen Başkan Vekili - Son Dakika

Böyle mutlu bir günde bir öğretmen olarak belediyeyi temsil etmekten çok mutlu olduğunu belirten emekli tarih öğretmeni Sevgi Kandemir Başkan Yılmazlar'a teşekkür etti.

Bugün Belediye Başkan Vekili olan Meclis Üyesi Sevgi Kandemir "Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler, bir gün anılsın istemiyorum. Bizim için en güzeli daima anılmak. Öğretmenler, hayatlarını bir amaca bağlamış insanlardır. O amaç da insan yetiştirmektir. Öğretmenler, eserinde imzası olmayan sanatçılardır, diye bir söz var. Bir öğretmen olarak sanat eserimizi görmek, bizi duygulandırır. Öğrencilerimizin, evlatlarımızdan farkı yoktur. O saygı o kadar büyük bir şey ki. Öğretmenlik yaparken bunun karşılığını görebileceğimizi düşünmemiştik. Vatan, millet için yetiştirdiğimiz insanların bu şekilde karşımıza gelmesi, bizi sevgiyle kucaklaması yüreğimizi büyütüyor. Biz, bu sevgiyle yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Feridun Yılmazlar, "Bugün şahsi işlerim nedeniyle vekalet vermem gerekiyordu bu anlamlı günde kıymetli emekli öğretmenimiz Meclis Üyemiz Sevgi Kandemir'e vekalet verdik. Değerli ablamın tekrardan öğretmenler gününü yürekten kutluyorum." dedi.

Başkan Vekili Sevgi Kandemir çelenk sunma törenine ardından da gün boyu öğretmenler günü için yapılan etkinliklere katılıp, ilçede bulunan öğretmenlere günün anlam ve önemine istinaden çiçek takdim etti. Ayrıca Feridun Yılmazlar'ın yanı sıra Meclis Üyeleri de Başkan Vekili Sevgi Kandemir'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.