Son Dakika Haberleri: Beydağ'da otobüs durağına kütüphane kuruldu
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Beydağ'da otobüs durağına kütüphane kuruldu

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde Atatürk Kültür Caddesi üzerindeki otobüs durağında kütüphane oluşturuldu.

Beydağ'da otobüs durağına kütüphane kuruldu, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde Atatürk Kültür Caddesi üzerindeki otobüs durağında kütüphane oluşturuldu.

Atatürk Mahalle Muhtarı Erkan Yağcı tarafından oluşturulan kütüphanede her yaş grubuna hitab eden 100 kitap, otobüs bekleyen vatandaşların hizmetine sunuldu.

AA muhabirine açıklama yapan Muhtar Erkan Yağcı, özellikle çocuk ve gençlerin kitaba ilgilerini artırmak istediklerini, durak içinde açtıkları kütüphaneye yetişkinlerin de ilgi gösterdiğini aktardı.

Öğretmen Turan Bozkurt, uygulamayı desteklediğini belirterek, "Otobüs beklerken boş boş oturmak yerine bu zaman kitap okuyarak

değerlendirebilir." dedi.

Durağa gelen öğrencilerden Merve Çınar da otobüs beklerken kitap okuma alışkanlığı kazandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Beydağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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