Son Dakika Haberleri: Beydağ'da sağanak
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Beydağ'da sağanak

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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İzmir'in Beydağ ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Aktepe, Halıköy, Karaoba ve Bakır mahallelerinde su taşkınları oluştu. Mahalledeki bazı yollarda çökme ve tarlalarda da su birikintileri meydana geldi.
Halıköy Mahallesi Muhtarı
Ahmet Kaşıkçı, yağış sonrası tarım arazilerinin su altında kaldığını belirterek, "Kullanılmayan bir okulun bahçe duvarı yıkıldı." dedi.
Bu arada Beydağ Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Halıköy, İzmir, Beydağ, Güncel
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