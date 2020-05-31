Beydağ'da salep hasadı yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinde alternatif tarım ürünleri kapsamında ekimi gerçekleştirilen salepte hasat sevinci yaşandı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Cumhuriyet Mahallesindeki hasat alanında yaptığı açıklamada, ilçede verimli bitkilerden üretim denemesini yaptıklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde insanların tarımın önemini daha iyi anladığına değinen Yılmazlar, "Alternatif tarım ürünlerini üreticiye tanıtmamız gerekiyor. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ailelerimiz bu işe yöneldiklerinde ekstra gelir sağlayacak. Erkekler kestane, incir, ceviz, barbunya ile uğraşırken kadınlar da salep üretimi gerçekleştirebilecekler." dedi.

Yılmazlar, katma değeri yüksek olan salep üretiminin ilçede yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Hasadın ardından temizlenerek saplarından ayrılan yüksek kaliteli ürünlerin, tohum olarak kullanılmak üzere saklandığı bildirildi.