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Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Nilüfer Sokak mevkisinde Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine giden 35 ZOF 11 plakalı Tuncay Çakıcı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç şoförü Tuncay Çakıcı, Mustafa Çakıcı, Murat Çakıcı, Elif Nur Çakıcı ve Eren Aciş yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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