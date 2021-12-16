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Beydağ'da üreticiye destek: 2 bin 800 çuval yem ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Beydağ'da üreticiye destek: 2 bin 800 çuval yem ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı

16.12.2021 08:31
Beydağ'da üreticiye destek: 2 bin 800 çuval yem ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve artan maliyetler nedeniyle yem ihtiyacını karşılamakta zorlanan 99 üreticiye 2 bin 800 çuval yem dağıttı. Ayrıca 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Beydağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaklaşık 2 bin 800 çuval kuzu büyütme yemi dağıtıldı. Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, CHP İlçe Başkanı Şakir Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Mustafa Gerçek, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, Mahalle Muhtarları ile yurttaşlar ve üreticiler katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye'ye örnek bir kalkınma modeline öncülük ettiğini dile getirdi. Beydağ'ın 25 mahallesinde 99 üreticiye toplamda 140 bin kilogram yem dağıtıldığını ve bunun çok iyi bir rakam olduğunu söyleyen Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak köylümüze, üreticimize destek vermeye devam edeceğiz. Başkan Tunç Soyer'in ortaya koyduğu 'Başka Bir Tarım Mümkün' anlayışının temellendiği kuraklık ve yoksullukla mücadele için canla başla çalışacağız" dedi.

Konuşmasında üreticinin belini büken girdi maliyetlerine de değinen Özuslu şunları söyledi: "Çiftçinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Mazot, gübre ve ilaç maliyetleri üreticinin belini büküyor. Üretici bu maliyetlerin altından nasıl kalkacak? Nasıl üretip, nasıl satacak? Çocuklarını nasıl geçindirecek? Çiftçi olmadan bu ülkede kalkınma olmaz, çiftçi olmadan bu ülke doymaz. Bu ülkenin kalkınması ve doyması için çiftçiye, üreticiye destek olmamız lazım."

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik desteklerine teşekkür ederek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu ile bizler de İlçemizdeki tarım politikalarını var gücümüzle devam ettiriyoruz.

Yerelde tarımsal kalkınmayı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2019'da 130 üreticiye 3 dişi 1 erkek 520 küçükbaş hayvan şimdi 1200 civarında oldu. Üretici dostu Tunç Başkanımız küçükbaşları dağıtıp üreticiyi kaderine terk etmedi. 83 üreticiye 3714 kg katmana, fiğ tohumu, yem bezelyesi olmak üzere yem bitkisi dağıttı. Bugün de 2800 çuval yani 140.000 kg yemi küçükbaş hayvan sahibi 99 üreticimize dağıtacağız. 2019'dan bu yana 74.055 meyve ve zeytin fidanı çiftçimize verildi. Aynı zamanda kestane gibi hastalıkla mücadele eden çiftçilerimize de kanser ilaçları ve koruyucu malzemeler dağıtıldı. Yani hiçbir zaman hiçbir üreticimiz kaderine terk edilmedi, her zaman çiftçimizin sorunlarını çaresi aranarak çiftçimize destek olundu.

Şimdi de İlçemiz adına büyük bir proje olan Baraj Önü Sera Projesini hayata geçiriyoruz. 45.000metre karelik bu devasa alanda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa meyve fidanları yetiştirip Küçük Menderes Havzamızınn ihtiyacını karşılayacağız. Salep kuşkonmaz gibi alternatif tarım ürünlerini yetiştirerek ilçemize tanıtacağız, üreticimizin kazancını arttıracağız.Büyükşehir'in tarımsal üretime yıllardır verdiği destekleri hepimiz biliyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'e ilçem adına çok teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından yem çuvalları ve meyve fidanları üreticilere dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Beydağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beydağ'da üreticiye destek: 2 bin 800 çuval yem ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beydağ'da üreticiye destek: 2 bin 800 çuval yem ve 11 bin 890 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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