Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
İzmir
'in Beydağ
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
İlçe jandarma ekipleri kırsal Yeşiltepe
Mahallesinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yapan ekipler Ü.K'nin evine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Ü.K, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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