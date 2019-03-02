Son Dakika Haberleri: Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.

Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.

İlçe jandarma ekipleri kırsal Yeşiltepe Mahallesinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yapan ekipler Ü.K'nin evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ü.K, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:58 Kaynak: AA

İzmir, Beydağ, Güncel
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