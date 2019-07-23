Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
42 dakika önce
Beydağ ilçesinde 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Beydağ Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:33 Kaynak: AA
ilçesinde 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kurudere
ve Eğridere
mahallelerindeki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği bilgisi alan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ormanlık alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, ekili vaziyette 4 bin 200 kök Hint keneviri buldu.
Hint kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiği araştırılıyor.
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