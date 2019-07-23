Son Dakika Haberleri: Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
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Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Beydağ ilçesinde 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beydağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Beydağ ilçesinde 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kurudere ve Eğridere mahallelerindeki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği bilgisi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ormanlık alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, ekili vaziyette 4 bin 200 kök Hint keneviri buldu.
Hint kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiği araştırılıyor.
Kurudere, Jandarma, Beydağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:33 Kaynak: AA
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