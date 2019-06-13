Son Dakika Haberleri: Beydağ HEM'den yıl sonu sergisi
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Beydağ HEM'den yıl sonu sergisi

3 saat önce

Beydağ Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Beydağ HEM'den yıl sonu sergisi, System.String[]
Beydağ Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Merkezde eğitim gören kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.
Sergi açılışında konuşan Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, kurslara katılan kişilerin el becerilerini geliştirdiğini belirterek, mesleki anlamda da kazanımlar elde ettiklerini söyledi.
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar,
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sunullah Destecioğlu, Beydağ İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş
Mesut Ertekin ve kursiyerlerin aileleri katıldı.
HEM Müdürü Mehmet Keskin, kurslara katılan kişilerin el becerilerini geliştirdiklerini ve yıl içerisinde yapılan çalışmalardan sergi açtıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Beydağ, Güncel
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