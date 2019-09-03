Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü

Beydağ ilçesinin düşman işgalinden

kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu ülke için canını feda edenleri bugün bir kez daha andıklarını belirterek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır" dedi.

Beydağ Kaymakamlığına vekaleten bakan Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte konser düzenlendi.