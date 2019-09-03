Son Dakika Haberleri: Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
Son Dakika Güncel Haber

Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü

2 saat önce

Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü, System.String[]

Beydağ ilçesinin düşman işgalinden

kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu ülke için canını feda edenleri bugün bir kez daha andıklarını belirterek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır" dedi.

Beydağ Kaymakamlığına vekaleten bakan Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte konser düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Feridun Yılmazlar, Beydağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmadığı iddiasını AK Parti Sözcüsü Çelik, dinlettiği duayla yalanladı
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]