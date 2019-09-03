Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
2 saat önce
Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Beydağ ilçesinin düşman işgalinden
kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.
Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu ülke için canını feda edenleri bugün bir kez daha andıklarını belirterek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır" dedi.
Beydağ Kaymakamlığına vekaleten bakan Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte konser düzenlendi.
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