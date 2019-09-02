Beydağ'ın kurtuluş yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kapsamında, Beydağ Belediyesi tarafından İncir ve 26'ncı Yerel Ürünler Festivali gerçekleştirildi.

Etkinlikler Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde belediye binası önünde başlayan kortej, Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Festivale, Beydağ Kaymakam Vekili Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Yılmazlar, imkanlar dahilinde her yıl geleneksel hale gelen Yerel Ürünler Festivali adı altında incir yarışmalarını düzenlediklerini ifade ederek "Amacımız Beydağ İlçesinde yetişen sadece incir değil diğer kestane gibi bir çok ürünlerin tanıtımı yapmaktır." dedi.

İncir festivali kapsamında düzenlenen en iyi incir yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.