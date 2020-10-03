Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 886 konut ve 38 iş yeri 2022'de tamamlanacak - Son Dakika

Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 886 konut ve 38 iş yeri 2022'de tamamlanacak

Malatya'da Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 886 konut ve 38 iş yerinin 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 886 konut ve 38 iş yeri 2022'de tamamlanacak, System.String[]

Malatya'da Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 886 konut ve 38 iş yerinin 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi"nde, 3. etap birinci bölge kapsamındaki projeyle içerisinde 4 binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutların inşa edileceğini belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının depreme dayanıklı tünel kalıp sistemi ile yapılacak 886 konut ve 38 işyerinin ihalesini sonuçlandırdığını dile getiren Çalık, "186 milyon lira bedelle ihaleyi kazanan yüklenici firma şantiye kurma çalışmalarına başladı." ifadesini kullandı.

Çalık, 200 dekarlık proje alanında yatay mimari esas alınarak yapılacak işyeri ve konutların 2022 yılında tamamlanmış olacağını belirterek, bugüne kadar birinci ve ikinci etapta yapılan 4 bin 195 konut ile birlikte 2 eğitim tesisi, 2 sosyal tesis, 1 sağlık tesisi ile 2 de caminin halkın hizmetine sunulduğu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 886 konut ve 38 iş yeri 2022'de tamamlanacak - Son Dakika

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