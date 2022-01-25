BEYDAĞI'NI AŞAN EKİPLER, ÜRETİCİ VE HAYVANLARI KURTARDI - Son Dakika

MALATYA'da, Beydağı'nın eteklerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan üretici Hüseyin Kopar ve ailesini Battalgazi Belediyesi ekipleri kurtardı.

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya'da, yaşam olumsuz yönde etkilendi. Beydağı eteğinde bulunan Mamurek Mahallesi'nde yıllardır küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Hüseyin Kopar (53), kardan dolayı ahır çatısının çöktüğünü ve yardım edilmediği takdirde tüm hayvanlarının telef olacağını belirterek, Battalgazi Belediyesi ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Üreticinin yardım talebinin ardından yola çıkan karla mücadele ekipleri, yer yer 2 metreyi aşan karlı yolda 6 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından ailesiyle birlikte Beydağı'nın eteklerinde mahsur kalan üretici Kopar'a ulaştı. Güçlükle ulaşılan Kopar ve ailesini güvenli bir yere alan ekipler, sonrasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki hayvanlara ulaştı. 4 hayvanın telef olduğunu gören ekipler, diğer hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından üretici Kopar, hayvanlarıyla birlikte kurtarıldı.