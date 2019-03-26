Son Dakika Haberleri: Beydağı Tabiat Parkında Sona Doğru

Beydağı Tabiat Parkında Sona Doğru

2 saat önce

Temeli 2018 yılının Ağustos ayında atılan Beydağı Tabiat Parkı 1. etap çalışmalarında sona gelindi.

Beydağı Tabiat Parkında Sona Doğru, System.String[]
Temeli 2018 yılının Ağustos ayında atılan Beydağı Tabiat Parkı 1. etap çalışmalarında sona gelindi. İnderesi bölgesinde 900 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Beydağı Tabiat Parkının 1. etap çalışmaları 100 dönümlük alanı kapsıyor.

Yeni yaşam alanı içerisinde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, WC'ler, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları bulunuyor.

100 dönümlük alanda kaba inşaat çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme, peyzaj, ağaçlandırma, aydınlatma ve yol çalışmalarına ise devam ediyor. Birçok türden ağacın toprakla buluştuğu parkta aynı zamanda botanik bahçe de yapılıyor.

İnsan odaklı hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Proje'nin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında büyük gayretler sarf eden Polat, projenin tamamlanıp Malatya halkının hizmetine sunulması içinde geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi. İnceleme gezisine Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Abdullah Koç ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı.

İyi aile olmanın birlikte vakit geçirmekten geçtiğini belirten Başkan Polat, "Amacımız Malatya'mıza yeni bir tabiat parkı kazandırarak, insanımızın ailesiyle birlikte mutlu günler yaşamasını sağlamak. İnsan odaklı hizmetler üretmek en büyük sorumluluğumuz. Yeşil alanları koruyup, kollayıp çoğaltarak gelecek nesillere daha iyi bir Malatya bırakmak ise en büyük gayemizdi. Bu hayalimizin geleceğe dönüştüğünü görmek bizlere ayrı gurur veriyor. Doğuda Turgut Özal Tabiat Parkı, Güneyde Beydağı Tabiat Parkı, batıda Beylederesi parkı Malatya'ya bambaşka bir hava katacak. Beydağı Tabiat Parkı'nın 1. etap çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Nisan ayında Malatyalılar burada ilk yemeklerini yiyip, ilk çaylarını içebilecekler. Çalışmalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beydağı Tabiat Parkında birinci etabın sonuna geldiklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Abdullah Koç ise, "Büyükşehir Belediyemiz özverili bir şekilde çalışarak birinci etabın büyük bölümünü tamamladı. Nisan ayı içerisinde halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, bu tabiat parkımızın tamamlanması için büyük gayretler sarf etti. Burada emeği çok büyük, kendisine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Malatya, Beydağı, Güncel
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