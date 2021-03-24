Son dakika haberi: Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için 12 yatırımcının projesi hazır - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için hibe başvurusu yapan 12 yatırımcının projelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nin kente istihdam ve ekonomik anlamda büyük imkan sağlayacağını belirtti.

Büyükşehir belediyesi olarak projenin hızlandırılması ve hayata geçmesi için her türlü desteği verdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara devam ediyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri'nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 5,5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir proje. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 6 hak sahibinin proje ruhsatı alınmış durumdaydı, 3 tanesi tamamlamış ve hayvan yetiştiriciliğine başlanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2021 yılı hibe başvurusu yapan 12 yatırımcının da projelerini hazırladığını aktaran Büyükkılıç, hizmet ve üretim odaklı şehre ve ülkeye kazanım sağlayacağını ifade etti.

Altyapı, yol ve içme suyu proje çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiği Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 80 bin büyükbaş hayvan yetiştirilmesi hedefleniyor.