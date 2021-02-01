Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı

01.02.2021 14:35
Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi sahasında kurulacak ve 29 yıllığına işletilecek biyogaz tesisi için ihale düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi sahasında kurulacak ve 29 yıllığına işletilecek biyogaz tesisi için ihale düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında canlı hayvan üretiminin yanı sıra hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın yakılmasıyla elektrik enerjisi üretilecek.

Toplam 5,1 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek ve 80 bin büyükbaş hayvan beslenecek proje sayesinde, Kayseri'ye yıllık yaklaşık 800 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda kurulacak 4,5 megavatlık enerji üretecek biyogaz tesisinin yapımı ve işletilmesi için ihale gerçekleştirildi.

İhaleyle ilgili bilgi veren Büşükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye 1 kuruş yük getirmeden hayvansal atıklardan ve organik atıklardan elektrik üretileceğini belirtti.

Projenin benzeri bir yatırımın olmadığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bütün organik, hayvansal atıkları değerlendirecek olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize hiçbir yük getirmeden, orada üretilecek enerjiden para kazanacak şekilde, hem çevre kirliliğini gideriyoruz hem enerji üretiyor hem de devletimizin teşvik ettiği, bir bakıma yenilenebilir mantığı içerisindeki bir enerjiyi hayata geçiriyoruz. Orada güneş enerji sistemi projeleri de olacak, oradan elde edilecek sıcak su ile dönüşüm içerisinde sera çalışmaları yapılacak."

metan gazı, Kayseri, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı - Son Dakika


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