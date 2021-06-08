Beydeğirmeni biyogaz santrali, ay sonunda enerji üretmeye başlıyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4.5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, "4.5 megavatlık projemizin 1.5 megavatlık kısmı 30 Haziran itibariyle resmen hayata geçmiş oluyor. Buradan hem elektriğimizi üreteceğiz hem de çevre kirliliğimizi gidereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve inşaat çalışmaları hızla süren Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ne kurulması planlanan 4.5 megavatlık Biyogaz Tesisi, yatırımcı firma tarafından 30 Haziran'da 1.5 megavatı devreye alınarak, enerji üretmeye başlayacak. EPDK tarafından lisanslandırılmış olacak tesiste yapılması planlanan, santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün imalatı 30 Haziran'da tamamlanacak ve devreye alınacak.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ GİDERİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi olan, hem 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması hem 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması beklenen 4.5 megavatlık Biyogaz Tesisi inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Beydeğirmeni projemizin en önemli ayağı olan biyogazla ilgili çalışmadan elektrik üretimi boyutu çok şükür yapmış olduğumuz ihaleyle kazan kazan politikasıyla belediyemizin cebinden bir kuruş çıkmadan hem kazanımda bulunuyoruz, hem çevre kirliliğini gideriyoruz ki, takdir ederseniz cumartesi günü de 5 Haziran Çevre Günü'yle ilgili hassasiyetimizi paylaştık. Şimdi de burada uygulamasını görüyoruz. Hayvan atıklarını ya da diğer atıkları rahatlıkla değerlendirecek projeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, proje sayesinde hem elektrik üretileceğini, hem de çevre kirliliğinin önleneceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Burada görüldüğü gibi 4,5 megavatlık bir proje. Bunun 1,5 megavatlık kısmı 30 Haziran itibariyle resmen hayata geçmiş oluyor. Buradan hem elektriğimizi üreteceğiz, hem çevre kirliliğimizi gidereceğiz. Hem de belediyemize artı kazanım elde edeceğiz. Tabi ki, üretici bu çalışmayı yapacak olan dostumuz da elbette ki kendi kaynaklarını, kendi kazanımlarını elde etmeye çalışacak. Buradan elde edilecek gübre boyutu var. Sonraki süreçte güneş enerjisi boyutu var. Buradan daha sonraki süreçte sera boyutu var. Çalışmalar hızla burada devam ediyor. Sadece Beydeğirmeni'ndeki atıklarla ilgili değil, dışkılarla ilgili değil diğer bölgelerdeki atıkları da buraya nakletmek üzere çevre kirliliğini önleyeceğiz."