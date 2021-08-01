Beydili köylüleri Nallıhan'da buluştu - Son Dakika

Beydili köylüleri, Nallıhan ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye'nin yaklaşık 30 şehrinden katılımla Nallıhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Baydili-Beydili boyundan gelenler buluştu.

Nallıhan Belediyesinin ev sahipliği yaptığı programa, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Beydili Nallıhan Derneği Başkanı Mustafa Orman ile 30 dolayında dernek başkanı ya da temsilcisi katıldı.

Tarihçi Derya Gürtaş, programda, Oğuz ve Kayı boyları ile Beydili-Baydili boyları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yönetmen ve yapımcı, Beybir Derneği Başkanı Süleyman Baydili da "Beydili-Baydili" belgeselini çekeceklerini ve gelecek kuşaklara güzel bir belge bırakacaklarını söyledi.

Beydili Dernek Başkanı Mustafa Orman da bundan sonraki buluşmaların Şanlıurfa ve Sivas'ta düzenleneceğini aktardı.