Son Dakika Haberleri: Beyefendiler'den Kadınlara Şükran Konseri

Beyefendiler'den Kadınlara Şükran Konseri

56 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK Beyefendiler Korosu "Kadınlarımıza Şükran Konseri" ile Eskişehirlilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Beyefendiler'den Kadınlara Şükran Konseri, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Beyefendiler Korosu konseri bu yıl da ilgiyle dinlendi. Sunuculuğunu Utku Görkem Kırdemir'in üstlendiği konserin şefliğini Gönül Onar yaptı. Eskişehir'in tanınmış simaları ile Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kutlu Payaslı'nın konuk sanatçı olarak sahne aldığı konsere Eskişehirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İki bölümden oluşan konserde Çanakkale Şehitleri için söylenen türküler ve şiirler ile ikinci bölümde sahnelenen dans gösterileri büyük beğeni aldı. Beyefendiler Korosu " Kadınlarımıza Şükran Konseri"ne Eskişehirli sanatseverler yoğun ilgi göstererek seslendirilen eserlere eşlik ettiler. Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sahnede koro ile birlikte Çanakkale Türküsünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:41 Kaynak: Bültenler

Çanakkale, Utku Görkem Kırdemir, Eskişehir, Güncel
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