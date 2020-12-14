Beyendik'te ilk doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesi Beyendik beldesinde, doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz meşalesi yakıldı.

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek ve GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, beldede ilk doğal gaz ateşi denemesi yapıldı.

Belediye Başkanı Örnek, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz bağlantılarının yapılacağını belirtti.

Çalışmaları hızlı şekilde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Örnek, "İçme suyu çalışmamız bittikten sonra yapılacak plan program ile belde içi doğal gaz boru hat döşemesine başlanacak ve evlerimizde de doğal gazımızın ateşini yakacağız. Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Doğal gazımızın belde halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.