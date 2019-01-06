Beyhan Demirtaş'tan Özel Yetenekli Öğrencilere Ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek, özel yetenekli öğrencilerle bir araya geldi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek, özel yetenekli öğrencilerle bir araya geldi.



Beyhan Demirtaş, Adana Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sezai Sarpkaya'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, hazırlanan projeleri inceledi.



Projelerle ilgili öğrencilerle sohbet eden Demirtaş, özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst seviyede kullanmalarının ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.



Demirtaş, ziyaretinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencileri de tebrik etti.

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