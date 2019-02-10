Beyhan Demirtaş'tan Resim Sergisine Ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çocuk Kanser Derneği (ÇOKAD) ve Vagabond Galeri tarafından düzenlenen "İyiliğin Renkleri" konulu resim sergisini ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çocuk Kanser Derneği (ÇOKAD) ve Vagabond Galeri tarafından düzenlenen "İyiliğin Renkleri" konulu resim sergisini ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverlerin beğenisine sunulan resimleri inceleyen Demirtaş, serginin kanser hastası çocuklar yararına düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.



Dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyen Demirtaş, desteklerinden dolayı ressamları da tebrik etti.



ÇOKAD Başkanı Celal Çelebi de sergiden elde edilecek gelirin, yine dernek tarafından hazırlanan ve kanserli çocukların tedavi sürecinde aileleriyle birlikte kalabilmelerini amaçlayan bir konukevinin yapımı için hazırlanan "CANEVİ" projesinde kullanılacağını belirtti.

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