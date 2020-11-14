BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

14.11.2020 16:00
BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuk aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiğine dair yeni görüntüler ordaya çıktı.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuk aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiğine dair yeni görüntüler ordaya çıktı. Öte yandan çocuğun amcası Aydın Y. "Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor." dedi.

Olay önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. Yedi yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. (15) beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Görüntüyü çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne olduö demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, ZANLI GÖZALTINA ALINDI Yücel B.'nin Enes Y.'yi darp ettiği görüntülerin yenileri ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel B.'nin, beyin ameliyatı geçiren Enes Y.'nin başına defalarca vurması ve yere yatırdığı çocuğu tekmelemesi yer alıyor. Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Çocuk Şube'ye bağlı polis ekipleri Yücel B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Enes Y. ve babası da ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

"BEYİN AMELİYATI OLDU, ŞAKA DA YAPSAN CİDDİYET DE YAPSAN GÜLEN BİR ÇOCUK" DHA'ya konuşan amca, Aydın Yağcı "Dükkan da patronun oğlu olayı videoya çekiyor. Daha önce de çekip arkadaşlarına atmışlar. Videoda benim yeğenim gülüyor. Zaten hasta bir çocuk, balkondan düşmüş bir çocuk, vurulan darbelere canı yandıkça da gülen bir çocuk. Yeğenim balkondan düşüp beyin ameliyatı geçirmiş bir çocuk. Çocuğun başına yüzene vuruyor. Görüntüler elime geçince iş yerine gittik, neden böyle bir şey yaptın diye. Bu dükkan da şaka diye bu olaylar yaşanıyormuş, çocuk da bize söylemiyor. Olayın ortaya çıkması sonrası sordum, bu şaka mı diye. Çocuk, "Bana şaka yapacaklarını söylediler ama sonra iyice abarttılarö dedi. Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor. Yeğenim küçükken balkondan kafa üstü düştü. Kafa tası kırıldı, ameliyat oldu 3 ay yoğun bakımda yattı. Akli dengesi yerinde bir çocuk, şaka da yapsan ciddiyet de yapsan gülen bir çocuk. Olay savcılığa intikal etmiş emniyet de bildirildi. Gereken yapılsın, çünkü çocuğa yapılan bir şiddet, kimseye zararı olmayan bir çocuk, mağdur bir çocuk. Biz çocuğun çalışmasını bile istemiyoruz ama orada çalışıyorö diye konuştu.

Görüntü dökümü ----------------------Cep telefonu görüntüleri  -Yücel B.'nin beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına vurması -Yücel B.'nin Enes Y'yi tekmelemesi -Yücel B.nin Enes Y.'ye daha önce yaptığı işkence yaralarını cep telefonu ile çekmesi -Yücel B. ve Enes Y. arasında geçen diyaloglar -Çoçuğun ailesinin iş yerine çocuğu almaya geldiğinde çekilen görüntüler -Dayaktan yeni görüntüler -Amca, Aydın Yağcı ile röportaj -Mahalle sakinleri ile röportajlar -Detay görüntüler


- İstanbul

Kağıthane, Polis, Aydın, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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