Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası - Son Dakika

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası

14.11.2020 16:24
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası, System.String[]

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu döverek görüntü çektiren kişi gözaltına alındıOlay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı.

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu döverek görüntü çektiren kişi gözaltına alındı

Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCEZamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı. DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİYücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

POLİS HAKERETE GEÇTİ

Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.


- İstanbul
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası

Polis, Aydın, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası - Son Dakika


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