Beyin ameliyatı olup taburcu edildi, çığa yakalandı - Son Dakika
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Beyin ameliyatı olup taburcu edildi, çığa yakalandı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde beyin kanaması tanısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Feti Turan, tedavisinin ardından evine döndüğü sırada minibüsün üzerine düşen ilk çığda yaralanarak taburcu edildiği hastaneye götürüldü.

Beyin ameliyatı olup taburcu edildi, çığa yakalandı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde beyin kanaması tanısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Feti Turan, tedavisinin ardından evine döndüğü sırada minibüsün üzerine düşen ilk çığda yaralanarak taburcu edildiği hastaneye götürüldü.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde çığ altında kalan minibüsten yaralı kurtarılan 51 yaşındaki Turan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Beyin cerrahi servisinde tedavisi devam eden Turan, ilçede bir hafta önce beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildiğini söyledi.

Çığın meydana geldiği günün sabahında hastaneden taburcu edildiğini belirten Turan, şunları belirtti:

"İşlemler tamamlandıktan sonra Bahçesaray'a gitmek için minibüse binip yola çıktık. Tipi ve kar vardı. Çığın düştüğü yere geldiğimizde kar minibüsü savurdu. Karın altında beklerken arabanın üzerinde sesler gelmeye başladı. Bizi kurtarmaya geldiklerini anladık. Bağırıyorduk ama kimse sesimizi duymuyordu. Sonra bize ulaştılar ve arabadan ilk beni çıkardılar. Arabaya ulaştıklarında sesler yükseldi ve 'İçindekiler sağ, bunlara bir şey olmamış' seslerini duyduk. Arabadan çıkarıp hastaneye getirdiler. O an öleceğimizi sandık. Arabada beklerken bir daha çıkamayacağımızı düşündük. Kendi kendime, 'Biz öleceğiz' dedim. Araçtakilerde de benim gibi 'Artık buradan çıkamayacağız' düşüncesi hakimdi."

"Aynı serviste aynı odada tedavisi sürüyor"

SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise Turan'ın geçen hafta beyin cerrahi servisinde ameliyat olduğunu anlatarak, "Beyin kanamasıyla hastaneye gelmişti hastamız. Uzman doktor arkadaşlarımız ameliyat edip tedavisini tamamladıktan sonra taburcu etti. Hastamız taburcu edildikten sonra Bahçesaray'a gitmek için hastane önünden servise biniyor. Çığ felaketinden yaralı kurtuldu. Tekrar hastanemize getirildi. Tedavisi aynı serviste ve aynı odada devam ediyor. Genel durumu çok iyi. Kendi ifadesiyle, 'Ameliyattan kurtuldum, çığdan kurtuldum. Allah başka bir şey yaşatmasın' diyor." ifadelerini kullandı.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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