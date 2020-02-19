Beyin ameliyatı olurken keman çaldı - Son Dakika
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Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

6 saat önce

İngiltere'de beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı.

Beyin ameliyatı olurken keman çaldı, System.String[]

İngiltere'de beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı. Doktor bu sıra dışı ameliyat sırasında hastanın keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığını tespit ederek tümörü temizledi.

İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner adlı keman virtüözü kadının beyninde tümör tespit edildi. Agresif olan tümörü temizlemek için King's College Hastanesi'nde sıra dışı bir ameliyat yapıldı.

Doktorlar Turner'ın tümörü, sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakın olduğu için hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdiler ve 2 saat boyunca Turner'ın beyin haritasını çıkardılar. Doktorlar ameliyat sırasında Turner'ı lokal anesteziyle uyanık tutarak, ondan keman çalmasını istediler. Bu sayede doktorlar milimetrik ameliyat sırasında Turner'ın beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümörü temizlediler.

Ameliyatı yöneten Profesör Doktor Keyoumars Ashkan yazılı açıklamada "Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalmasını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi korumamız çok önemliydi" dedi. Ashkan, tümörün yüzde 90'ını temizlediklerini ifade etti. Keman virtüözü Dagmar Turner ise "Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir çalıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim" dedi. Gerçekleştirilen operasyon yüzlerce beyin ameliyatı yapılan hastanede bir ilk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanın amliyat sırasındaki görüntüleri

Hastanın ameliyat esnasında keman çalma görüntüsü

Ameliyat haneden genel cihaz ve tıbbi ekipten görüntüler


İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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Beyin ameliyatı olurken keman çaldı
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