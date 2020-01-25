Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı - Son Dakika Dünya

Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı

6 saat önce

Google ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.

Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı, System.String[]

Google ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.


Araştırmacılar, 21 Ocak'ta, bir meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu birbirine bağlayan 20 milyon bağlantı noktasını (sinaps) izleyen üç boyutlu modeli paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:58 
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