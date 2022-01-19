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Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar - Son Dakika

Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar

19.01.2022 08:33
Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar

İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Cinsel içerikli görüntüleri para karşılığında sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların arasında bir de beyin cerrahı çıktı. Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi.

Cinsel içerikli görüntüleri para karşılığında sattıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu öğrenildi.

10-30 BİN TL ARASINDA FİYATLARLA SATIYORLAR

İstanbul'da, cinsel içerikli görüntüleri Telegram'da kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet gruplarından satan, yayan ve paylaşan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.

BEYİN CERRAHI ÇIKTI

Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cinsel içerikli görüntü, Cinsel İstismar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar - Son Dakika
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