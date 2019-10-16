Son Dakika Haberleri: Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı
Son Dakika Yerel Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

1 saat önce

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldıİSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

İSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

Sabah saatlerinde Ataşehir'deki bir sitede bulunan 8. kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak adli tıp kurumuna gönderildi.

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

Ataşehir, Adli Tıp, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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