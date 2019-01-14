Beyin Damar Hastaları Kan Sulandırıcı Kullanmayı Ne Zaman Kesmeliler?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Beyin damar hastaları ve kan sulandırıcı hap ilişkisi hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr. Karadeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beyin damar hastaları kan sulandırıcı ilaçlarını hiçbir şekilde kesmemelidir. Bunları hayata boyu kullanmalılar. Yalnız kanama riski olan ameliyatlarda birkaç günlük kullanmama durumu olabilir tabi doktor kontrolünde."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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