Beyin Damar Hastalıklarında Fizik Tedavi Uygulamak Sonuç Verir Mi?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Beyin damar hastalıklarında fizik tedavinin öneminin altını çizen Karadeli: "Beyin damar hastalıklarında, inmeden sonra fizik tedavi kesinlikle işe yarar. Biz doktorlar, hastanın özellikle ilk 7 günün ardından fizik tedaviye başlamasını öneriyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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