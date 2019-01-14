Beyin Damarlarına Anjiyo Yapmak Mümkün Müdür?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Beyin damarlarına anjiyo tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Doç. Dr. Karadeli, "Özellikle kalp anjiyosunu herkes bilir ancak son yıllarda gelişen beyin damar anjiyo tedavi ve görüntüleme yöntemi daha az bilinen bir tedavi yöntemi. Fakat inme hastalarına bir umut niteliğinde çok etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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