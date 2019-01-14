Beyin Damarlarına Stent Takılır Mı?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Hem beyin hem de boyundaki beyni besleyen damarlara stent takılabileceğini belirten Karadeli, konu hakkında şunları kaydetti: "Beyin damarlarına stent takılabilir. Ancak önce hastayı değerlendirmeli ve ihtiyaç halinde titiz bir şekilde stent takılır ve kan akışını normal seyrine girmesine yardımcı olunur. "
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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