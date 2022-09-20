Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı - Son Dakika
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Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı

20.09.2022 10:06
Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı

İZMİT'te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İZMİT'te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf Temel'in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kocaeli, 9 Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı - Son Dakika
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