Son Dakika Haberleri: Beyin Kanaması Geçiren Ayça Öğretmen Hayatını Kaybetti

Beyin Kanaması Geçiren Ayça Öğretmen Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan öğretmen fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren (33) hayatını kaybetti.

Beyin Kanaması Geçiren Ayça Öğretmen Hayatını Kaybetti, System.String[]
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan öğretmen fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren (33) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Camili köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden İvren'in yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:27 Kaynak: DHA

İmamoğlu, Adana, Güncel
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