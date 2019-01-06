Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadın Hayatını Kaybetti
32 dakika önce
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 44 yaşındaki bir kadın baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde 44 yaşındaki bir kadın baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; önceki gün yakınları ile zeytinliğe giden 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Özgül Sevimli şiddetli baş ağrısı yaşayınca durumu yakınlarına belirtip yardım istedi. Yakınları tarafından bahçede rahatlatılmaya çalışan genç kadın buradan Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından muayenesi yapılan kadının rahatsızlığının baş ağrısı değil beyin kanaması olduğu belirlendi. Hemen yoğun bakıma alınan Özgül Sevimli'nin önce beyin ölümü gerçekleşti ardından hayatını kaybetti.
Çevresinde sevilen bir isim olduğu belirtilen Özgül Sevimli'nin ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu